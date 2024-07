Le manovre di mercato Maio Mengani e Antoniazzi per l’Atletico Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Continuano i nuovi arrivi e le conferme in casa Atleticoalla ricerca della miglior rosa per affrontare quello che come sempre sarà il girone più competitivo della Serie D. Tre i colpi messi a segno questa settimana. Il primo è l’attaccante Francesco(foto), classe 1993, nella scorsa stagione allo United Riccione (10 reti). "Sono un giocatore a cui piace svariare – ha ammesso– un attaccante atipico e non una boa da area di rigore. Mi piace venire incontro e giocare con i compagni. Lo scorso anno quando ho incontratosono rimasto piacevolmente sorpreso dal gioco espresso. Dopo aver ricevuto la loro chiamata ho scoperto una grandissima società, formata da persone per bene e da uno staff che ama fare calcio.