La mossa di Zelensky che apre alla Russia | Partecipi al prossimo summit per la pace

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Siuno spiraglio per la tregua in Ucraina? Forse è presto per dirlo, certo è che ladi Volodymyrche ha invitato ladi Vladimir Putin a partecipareprossima conferenza diè un segnale che qualcosa potrebbe muoversi. da svolgere entro novembre. I colloqui per preparare il secondosulla risoluzione del conflitto in Ucraina inizieranno a luglio, come spiegato dallo stessoin conferenza stampa a Kiev. ”Credo che debbano esserci rappresentanti russi al secondo”. La conferenza di- la seconda dopo quella in Svizzera- si svolgerà a novembre. Da un lato il premier ucraino continua a chiedere aiuto all’Occident, facendo presente agli alleati che Kiev ha bisogno di armi per continuare a respingere l’offensiva militare del Cremlino.