Il ct dell’Inghilterra devastato parlerà del futuro

(Di lunedì 15 luglio 2024) 2024-07-15 00:18:32 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il ctGareth Southgate ha dichiarato che “con le persone giuste” del suodopo la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella finale di UEFA Euro 2024, nell’ultima partita di un torneo importante del suo attuale contratto. Southgate, nominato a titolo permanente nel novembre 2016, ha guidato i Three Lions alle semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2018 e alle successive finali dell’Europeo, ma ha dovuto affrontare forti critiche dopo l’inizio deludente del torneo in Germania da parte. Si vocifera che la FA voglia offrire a Southgate un nuovo contratto dopo la straordinaria vittoriasui Paesi Bassi in semifinale, quando la talentuosa squadra del 53enne sembrava molto più vicina a realizzare il suo pieno potenziale come squadra.