Grey’s Anatomy | cosa aspettarsi dalla stagione 21 e quando la vedremo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si è appena conclusa la 20esimadi Grey's, ma già si lavora per la successiva. Chi tornerà? Qual è la data di uscita? Quali colpi di scena dobbiamo aspettarci? Trovate tutto raccolto in questo speciale. Stiamo salutando i nostri amati protagonisti di Grey'sdopo la chiusura della20, importantissimo traguardo per il medical drama più longevo della tv, tuttavia sappiamo già che li ripresto. Ma come e? Questo speciale viene proprio in vostro soccorso, senza spoilerarvi troppo, sul destino dei vari personaggi che abbiamo lasciato in bilico nell'epilogo disponibile su Disney+, parlando anche dei rinnovi dei contratti, della presenza del personaggio titolare e delle new entry, graditi ritorni compresi.