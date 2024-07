Grande Fratello salta la partecipazione di un noto attore internazionale Il motivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024), unnon sarà nel cast? L’inaspettato dietrofront, il reality show é al lavoro sulla prossima edizione. Giuseppe Garibaldi in giro per l’Italia è alla ricerca dei nuovi concorrenti che da settembre potrebbero varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni tra un rumors ed un altro, Alfonso Signorini e tutto il suo team sta lavorando senza sosta per portare in prima serata su Canale 5 da settembre una inedita edizione con tanti volti del mondo dello spettacolo e tanti NIP. Leggi anche Ex gieffina del GFVIP e il fidanzato si sono lasciati? L’indiscrezione Cambiamenti in vista all’ultimo minuto per unIl tanto amatoRon Moss stando a quanto riportano alcune testate giornalistiche sarà dovuto essere nel cast della prossima edizione.