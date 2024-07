Frammenti di vita e poesie L’Anima latina di una star

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Uno spettacolo, con protagonista Mariangela D’Abbraccio, che raccoglieletterari e di teatro,, pensieri e soprattutto canzoni di autori italiani, spagnoli, portoghesi e sudamericani, con in comunee la poetica della grande cultura popolare, in un percorso emozionale da interprete, da attrice-cantante. ‘La Spezia Estate Festival’ continua così, stasera alle 21.30 in piazza Europa, con la popolare artista primattrice di ‘Anima- Napoli /BuenosAires. Testi,e canzoni del sud del mondo’, per la regia di Stefano Tavassi In scena un’icona del mondo teatrale, l’ultima Filumena Marturano, con una dirompente eleganza per accompagnare gli spettatori in un viaggio andata e ritorno Napoli-Buenos Aires. Storie di donne e di uomini, volti di bambini, passioni, sentimenti parole, tutto dipinto dalla voce di Mariangela D’Abbraccio.