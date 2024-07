Eric Bischoff | I paragoni tra la AEW e la WCW mi fanno ridere ma ormai sono abitutato alle stro**ate di Tony Khan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) La WCW, storicamente e giustamente, è considerata la rivale storica della WWE. Ovviamente, sappiamo tutti come è andata a finire la lotta tra le due compagnie, con l’ex compagnia di Ted Turner che è stata fagocitata da quella di Vince McMahon. Da allora, la WCW viene accostata alla nuova concorrente di turno: se prima era la TNA a rivaleggiare con la WWE, oggi è il turno della AEW di. Ma non vi azzardate a paragonarle! Paragonabili nemmeno nel periodo del declino Durante il suo podcast 83 Weeks,ha criticato (di nuovo), reo di aver paragonato la AEW alla WCW: “Miabituato a sentiredire stronzate, perché non è la lampadina più brillante dell’albero di Natale. Potrebbe essere molto intelligente quando si tratta di analisi dei dati, anche se comincio a dubitare di questo, perché è chiaro che non analizza i suoi dati.