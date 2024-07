Dimarti chiude tra i rimpianti Savini cade ma ci riproverà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una giostra, quella di sabato sera, che verrà ricordata purtroppo anche per la caduta di Lorenzo, cavaliere di Porta Maggiore, e per le due tornate nulle del giovanissimo Davide, debuttante della Piazzarola. Il neroverde, in sella al purosangue Once Upon a Time, è stato vittima di un capitombolo alla curva del Carmine nella seconda tornata, prima di portare il primo assalto al moro. La cavalcatura non ha riportato conseguenze, mentre il 22 pescarese era rimasto a terra per qualche minuto prima di essere soccorso dai sanitari. Portato in ospedale per degli accertamenti, ieri mattina era già a casa. "Il ragazzo sta bene e ci ha detto che ad agosto proverà a rifarsi – commenta il console di Porta Maggiore, Davide Vitelli -. Sembra non gli abbiano riscontrato fratture o altre problematiche, quindi tra tre settimane sarà di nuovo in pista".