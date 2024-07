Classifica governatori e sindaci 2024 | Fedriga è il presidente più amato Sul podio stessi nomi del 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 giugno– Ildel Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, è il governatore piùdel paese. Lo dice l’edizionedel Governance Poll, realizzato dall’Istituto Noto per il Sole 24 Ore. Lo storico sondaggio misura il consenso dei presidenti di Regione e dei. Il Governance Pollha preso in considerazione 80 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta. Non sono stati testati i Comuni e le Regioni in cui si è votato nel, oltre alla Liguria, in cui ilè sospeso dallo scorso maggio. Ladei presidenti di Regioneraccoglie il 68% delle preferenze e guida laseguito da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna – primo lo scorso anno – che raccoglie un buon 67%, e da Gianluca Zaia,del Veneto, con il 66%.