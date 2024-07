Attentato a Trump la reazione di una donna presente sul posto diventa virale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’fa ormai parte della storia americana e l’immagine di lui con la faccia insanguinata che tiene il pugno alzato è ormai famosissima. Il caso non l’ho affrontato su Biccy (totalmente fuori target), ma sicuramente lo conoscete: un uomo, durante un comizio di Donalda Butler, in Pennsylvania, gli ha sparato colpendolo a un orecchio. Per fortuna l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America se l’è cavata, ma se il proiettile l’avesse colpito in faccia piuttosto che sfiorargli l’orecchio probabilmente oggi il mondo lo starebbe piangendo. “Solo Dio ha impedito che l’impensabile accadesse“, ha commentato lui sui social, “In questo momento è più importante che mai restare uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere.