Ancora caos al carcere del Pratello | due ragazzini aggrediscono gli agenti penitenziari

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 – Altro episodio di violenza che riguarda i giovanissimi in città. Due detenuti minori hanno creato disordini e aggredito il personale di poliziaa aldel, dove erano stati appena portati dai carabinieri dopo essere stati arrestati. È quanto riferisce Francesco Borrelli, vicesegretario regionale del Sappe. "Uno dei due minori – aggiungono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale –, dopo essere stato perquisito, ha sferrato un pugno in pieno petto a uno dei due, che è caduto a terra riportando un trauma alla spalla, per cui si è recato successivamente all’ospedale". “Si è reso necessario l’uso della forza per portare il minore nella stanza – proseguono dal sindacato di poliziaa –.