Via Ciulli ancora ritardi Corsa per il sottopasso | Riapertura a fine luglio

(Di domenica 14 luglio 2024) Prato, 142024 – Il collaudo dell’Asl Toscana Centro ha promosso la vasca d’espansione ed il suo sistema di paratie, ma non ha passato il vaglio dell’ufficio tecnico del Comune che ha trasmesso ai colleghi dell’azienda sanitaria una serie di prescrizioni da assolvere per mettereall’attesa per ladeldi via. Come in una serie di scatole cinesi e di annunci che si rincorrono da mesi - era stato detto che ladel raccordo sotto il ponte della ferrovia sarebbe avvenuta amaggio - i tempi adesso paiono maturi e si spera di essere all’ultimissimo step.non c’è una data per il taglio del nastro dell’opera che da una parte salvaguardia l’area ospedaliera, e in particolare la palazzina esterna Luigi Biancalani in fase di costruzione, e dall’altra consente il ripristino contestuale della viabilità di quelche, 14 anni fa allagato dall’esondazione del Vella, si trasformò in una trappola mortale per tre cinesi morte annegate dentro la loro auto.