Una festa per Giulia La Nuotatori Pistoiesi abbraccia la sua regina Ora la sfida della vita

(Di domenica 14 luglio 2024) Una, semplice ma molto partecipata, per la qualificazione diGabbrielleschi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e per rivolgerle un forte in bocca al lupo per la gara, per sottolineare i risultati stagionali sin qui ottenuti e programmare gli impegni venturi di squadra, alcuni dei quali a breve scadenza. La cenanei localiparrocchia di Sant’Agostino, a Pistoia, si è tenuta con notevole successo di presenze e gradimento; vi ha preso parte anche il primo cittadino di Pistoia, Alessandro Tomasi, che chissà se sia stato nuovamente stuzzicato dal presidente Giancarlo Lotti e dal capo allenatore Massimiliano Lombardi sul tema-piscina dalle misure olimpiche, che era la priorità del suo primo programma elettorale.