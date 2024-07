Thiam La Mantia e Rosafio sono in partenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) L’organico inper Mezzana è sicuramente più snello rispetto a quello che ieri ha concluso la prima settimana di preparazione, ma la scrematura non è stata particolarmente significativa. Partiranno infatti per la Val di Sole una serie di atleti che con ogni probabilità non proseguiranno la stagione nella Spal, a partire da Dembae Andrea La(foto). Evidentemente le trattative che li riguardano al momentosoltanto in fase embrionale. Più promettentiinvece le operazioni che coinvolgono Mattia Del Favero e Marcel Buchel. Soprattutto quelle per il centrocampista della Nazionale del Liechtenstein, conteso da Potenza e Sorrento. Anche Marcoha mercato, col Renate che nell’ultima settimana ha bussato con decisione alla porta di via Copparo per l’esterno d’attacco italo-svizzero.