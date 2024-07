Sparatoria in strada nel quartiere Lautlingen ad Albstadt | quattro morti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) È diil bilancio di unainnelad, nel Baden-Württemberg in Germania. L’attentatore sarebbe un cacciatore di 63 anni. A scriverlo la Bild. L’uomo avrebbe ucciso tre persone della sua famiglia prima di togliersi la vita. Ci sarebbero anche due feriti gravi. “I primi accertamenti fanno pensare a un gesto interno alla famiglia, non ci sono prove di una strage indiscriminata”, ha reso noto la polizia tedesca, affermando che “non vi è alcun pericolo per la popolazione”. Il cacciatore avrebbe aperto il fuoco sulla famiglia uccidendo la madre e il figlio e ferendo gravemente la moglie e la figlia, che si trova ora in ospedale in pericolo di vita. Il sessantenne avrebbe quindi puntato l’arma verso di sé.