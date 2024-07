Si spegne la popolare attrice di Hollywood | i fan sconvolti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo una lunga battaglia la star a 53 anni si arrende ad un male incurabile che le aveva devastato la vita Diventata nota soprattutto come la leggendaria Brenda Walsh nella serie tv firmata Aaron Spelling e Darren Star “Beverly Hills 902010“, ma anche per la partecipazione ad altre popolari serie tv come “La casa nella prateria“ e “Streghe”, dopo una battaglia durata dieci contro un tumore al seno, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, si è spenta Shannen Doherty. Si è spenta l’della famosa serie tv – Cityrumors.it – La storia inizia con i due fratelli gemelli Walsh, Brandon, interpretato da Jason Priestley e Brenda, laShannen Doherty, che con i genitori si trasferiscono da Minneapolis a Beverly Hills, dove il padre è stato trasferito per lavoro, e si trovano di fronte ad un mondo nuovo, una nuova scuola.