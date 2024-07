Shannen Doherty | il saluto di amici e colleghi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 14 luglio 2024): ildiL’eco della notizia della dipartita disi è diffusa a Hollywood e, come c’era da aspettarsi,e co-star hanno lasciato ai social il loro ricordo dell’attrice, scomparsa a causa di un cancro che combatteva dal 2015. Alla fine dell’anno scorso, l’attrice ha lanciato un podcast in stile libro di memorie, Let’s Be Clear with, un veicolo che ha usato per ispirare gli altri. In un’intervista a riguardo con People, è rimasta ribelle. “Non ho finito di vivere. Non ho finito con l’amare. Non ho finito con la creazione. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio”, ha detto. “Non ho proprio finito.” Trai ricordi più emozionanti per i fan, quello di Jason Priestley, suo fratello gemello in Beverly Hills 90210, Brandon, e quello di Gabrielle Carteris, Andrea della serie, che con lei ricorda anche Luke Perry, scomparso nel 2019.