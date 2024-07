Nicolina Finotti ’taglia’ i cento Festa d’affetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Importante traguardo raggiunto per, che nella giornata di ieri ha soffiato sucandeline. Alla colorata e gioiosaorganizzata alla Casa residenza per anziani Capatti, ha presenziato il vicesindaco Bruna Cirelli, che ha portato i più affettuosi e calorosi auguri dell’Amministrazione e dell’intera comunità.è nata a Ro Ferrarese, terza di quattro figli: da ragazza era solita occuparsi dei ragazzi in colonia a Cattolica, un’esperienza che l’ha riempita di felicità. A 22 anni ha sposato Osiride da cui ha avuto due bambine, Laura e Antonia: si sono poi trasferiti nella frazione copparese di Saletta. Anche se a causa di una brutta febbre all’età di 30 anni ha perso l’udito,ha sempre vissuto pienamente: la famiglia, con due nipoti e tre pronipoti, il lavoro in campagna, i viaggi.