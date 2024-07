Montagna alpinista cade in un crepaccio sul Bianco | disperso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 14 luglio 2024) Unnella zona del rifugio Gonella nel gruppo del Montedopo essere caduto in une, come riferisce il Soccorso Alpino Valdostano, la dinamica dell'evento lascia poche speranze sulla sopravvivenza. Ad allertare il Soccorso alpino è stato un gruppo di alpinisti che hanno riferito della scivolata di un loro componente durante l'attraversamento di un canale in prossimità del rifugio. Il materiale rimasto sul canale, tra cui la piccozza, e la testimonianza dei compagni rendono certa la caduta nelterminale e la natura del luogo rende impossibile il recupero dell'. Gli altri tre, illesi, sono stati portati a Courmayeur a disposizione della Guardia di Finanza per gli accertamenti relativi all'incidente.