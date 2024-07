Luglio da incubo | il Fisco passa alla cassa chi deve pagare in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Qualcosa si è mosso, per carità. Attraverso i decreti attuativi della delega fiscale il governo ha iniziato a sfoltire il groviglio di norme, ha cancellato le sanzioni lunari, ha messo ordine negli acconti sempre più esosi, ha reintrodotto qualche principio a tutela dei contribuenti, ha varato un concordato preventivo biennale per semplificare la vita alle partite Iva. Mafine anche quest'anno i cittadini dovrannore il mese dia fare lo slalom tra centinaia di adempimenti fiscali che richiedono tempo, oneri non trascurabili e continuano a rappresentare la faccia peggiore di un sistema tributario che, almeno nelle intenzioni dell'esecutivo, avrebbe dovuto andare incontro a chi crea ricchezza e le tasse le vuole. Secondo i calcoli effettuati da ItaliaOggi il calendario fiscale del mese corrente prevede ben 153 adempimenti.