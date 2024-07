Attentatore a soli 150 metri | scatta l' inchiesta federale sul disastro sicurezza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Con un fucile semiautomatico a150di distanza da Donald Trump: l'attentato compiuto da un giovane, identificato come un ventenne di nome Thomas Matthew Crooks, originario di Bethel Park, Pennsylvania, è al centro di un'dei servizi federali degli Stati Uniti. L'ipotesi, ha riferito l'agenzia di stampa Associated Press, riguarda errori o negligenze nelle misure diadottate in vista del comizio dell'ex presidente, candidato alla Casa Bianca per i repubblicani in vista delle elezioni di novembre. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Crooks ha sparato più colpi verso il palco dove si trovava Trump «da una posizione elevata fuori dell'area del comizio». Oltre dieci video messi a confronto dall'Associated Press con immagini satellitari del luogo avrebbero rivelato come il cecchino sia riuscito ad appostarsi a portata di tiro del palco, a meno di 150da Trump.