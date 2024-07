Antisemitismo rosso Boldrini costretta a scrivere alla Segre per l’ospite imbarazzante al convegno della Camera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Nuovo capitolo nella polemica che riguarda la conferenza stampa annunciata per martedì dall’intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele, che annovera al tavolo l’ex magistrato e avvocato Nicola Quatrano, autore di un tweet sulla “psicopatia biblica di Israele” con tanto di foto di Lilianaa corredo del suo commento. Dopo la denuncia di Fratelli d’Italia, che invitava Pd e Avs a prendere le distanze, Quatrano ha fatto un passo indietro: non ci sarà. Mentre Laurafinalmente ha battuto un colpo.sull’ammette il problema Sabato sera, con una arzigogolata nota stampa, l’ex presidenteha scritto un messaggiosenatricerinnovando stima e solidarietà. “Ho appena inviatosenatrice Lilianaun messaggio per rinnovarle la mia stima e il mio affetto ed esprimerle solidarietà per le parole scritte, tempo fa, dall’avvocato Quatrano e di cui non ero in alcun modo a conoscenza”, riferiscein una nota in cui afferma di prendere “nettamente le distanze da quanto espresso dall’avvocato Quatrano, che non conosco, la cui presenza, previstaconferenza stampa di martedi’ prossimo, rimane incompatibile con la mia”.