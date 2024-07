Travolto da un’automobile e sbalzato in un fossato | muore ciclista nel Mantovano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Rodigo (Mantova), 13 luglio 2024 – Ancora morte sulle strade lombarde. Unha perso la vita in un incidente avvenuto oggi sabato 13 luglio attorno alle 14 tra Goito e Rivalga, all’altezza di Settefrati. La vittima, non è ancora stata riconosciuta ma probabilmente è di origine indiana. Secondo una prima ricostruzione di fonti locali, sarebbe stato investito sulla provinciale 23 da un’auto nei pressi di Rivalta sul Mincio eviolentemente in un fosso a lato strada. Ai soccorritori del 118 non è restato altro che costatarne il decesso. Sul posto anche un’eliambulanza, che si era levata in volo da Verona. Ora tocca a carabinieri, intervenuti insieme, alla polizia locale ricostruire la dinamica della tragedia. Per consentire soccorsi e rilievi inevitabili per il traffico disagi bloccato nelle due direzioni.