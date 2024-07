Superman | nuovi combattimenti in corso nei video dal set

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 13 luglio 2024)inneidal set Come noto, sono inle riprese dial Progressive Field di Cleveland e al LordTech Field di Metropolis, e l’Uomo del Domani di David Corenswet è stato avvistato mentre prendeva il volo. Come si può vedere daiqui sotto, l’attore sta volteggiando in aria durante quella che sembra un’emozionante battaglia con Ultraman e l’Ingegnere. Mentre quest’ultima lo sovrasta brevemente (suggerendo che è ancora più potente della sua controparte a fumetti), unarrabbiato si inserisce nello scontro. Tutti gli indizi indicano che Ultraman è molto più forte del kryptoniano, il che spiega probabilmente il nome. Non si sa molto di questa versione del personaggio, anche se si prevede che sia un clone piuttosto che un doppelganger del Multiverso.