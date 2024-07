Spagna-Inghilterra Si avvicina la finale di Berlino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Siladi, domenica alle ore 21:00 e lasi carica in vista di quella che potrebbe essere un prestigioso poker di titoli continentali dopo il 1964, il 2008 e il 2012. Abbiamo idee di gioco uniche spiega Dani Olmo ma si può sempre migliorare. Per questaci siamo preparati come fosse una partita normale. Dani Olmo uomo dei record, è andato a segno di tutte e tre le partite della prima fase, e dire che è entrata in campo per sostituire l’infortunato Padri. “Per me basta che segni qualcuno anche Unai Simon. I nostri tifosi saranno tantissimi, più degli inglesi. La forza che ci danno è importante. Yamal ? è un giocatore impressionante”, conclude Dani Olmo.È un Phil Foden rinfrancato quello che aspetta ladi domenica.