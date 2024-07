Schianto fra auto e moto Grave giovane di 28 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Unincidente stradale con unciclista trasportato in elisoccorso al Maggiore di Bologna e con conseguente blocco della statale Emilia per un paio di ore. È accaduto ieri in mattinata a Castel San Pietro, poco dopo il confine con Toscanella di Dozza. Proprio da Toscanella di Dozza, dove risiede, proveniva il centauro di 28che, a bordo della sua Yamaha MT09, ha avuto la peggio. Stava appunto percorrendo la via Emilia in direzione del comune termale quando all’altezza del civico 2273 ha colpito il lato anteriore sinistro dell’Audi 80 condotta una 75enne, sbucata da una laterale ghiaiata della via Emilia dove l’anziano risiede. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale di Castel San Pietro che, intorno alle 8.20, cioè una decina di minuti dopo l’impatto, si è recata sul posto per i primi rilievi, lo scontro potrebbe essere stato causato proprio dall’immissione dell’Audi sulla via Emilia.