Pennetta | Paolini ha fatto meglio di Sinner Due finali Slam consecutive sono memorabili

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Flavia, ex tennista vincitrice dello Us Open nel 2015, ha rilasciato un’intervista per Repubblica, dove ha parlato dell’incredibile successo che Jasminesta avendo. Va bene, non diciamo nulla sull’esito della finale, ma qualche parola su Jasminesì. «Fantastica. Una progressione impressionante in pochi mesi. Complimenti». Non vi siete mai incrociate «È così. Io ho smesso nel 2015, lo annunciai a New York se ricordate Jasmine credo che all’epoca non avesse ancora vent’anni poi non c’è stata occasione. Di lei so solo che ha iniziato a giocare grazie alla passione per il tennis dello zio, e che era molto determinata». Accennava alla sua esplosione repentina, invece voi quattro – lei, Schiavone, Errani e Vinci, le leggende della Fed Cup e degli– avevate seguito e vissuto un percorso.