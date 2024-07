Passa il ‘piano Martusciello' nelle Commissioni Ue la spunta Forza Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 luglio 2024) AGI - Gran battaglia nel partito popolare europeo per le assegnazioni dei componenti delleparlamentari.dopo una lunga trattativa e un braccio di ferro dai toni anche drammatici, con il capo delegazioneche prometteva ritorsioni se non veniva accontentata la sua delegazione, ha ottenuto un risultato posivitivo riuscendo a inserirequattrofondamentali per l'ben due componenti ciascuno. In Econ la commissione economica che segue banche e assicurazioni i due effettivi saranno Fulvioe Marco Falcone, in Agri la commissione agricoltura Salvatore de Meo e Herbert Dorfmann, in Itre commissione industria Letizia Moratti e Fulviomentre in Envi la commissione ambiente Massimiliano Salini e Flavio Tosi con Letizia Moratti supplente.