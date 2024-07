Parco Archeologico di Pompei scavi e ricerche | martedì 16 luglio 4 workshop internazionale 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024) Uninternazionale per confrontarsi sullein corso nei siti deldie fare rete tra le istituzioni e università straniere e italiane. Un appuntamento fisso che, a, si ripete per il quarto anno al fine di fornire aggiornamenti sulle campagne di scavo a un pubblico non di soli studiosi, ma anche a studenti e appassionati di archeologia.16, presso l’Auditorium deglididalle 9.30 alle 18 sarà possibile accedere, anche per i visitatori delinteressati e gli invitati, al 4°internazionale,in corso, per seguire il ricco programma o alcuni degli interventi della giornata. Tante le università e gli istituti coinvolti che hanno in corso campagne di studi in vari luoghi di: l’università Federico II di Napoli, l’Austrian Archaeological Institute, Tulane university, Austrian Academy of Sciences, l’IMT Lucca, l’università di Pisa, l’université Côte d’Azur, Nice, l’university of Valencia, l’università L’orientale di Napoli, il Freie Universitat Berlin, l’university of Texas at Austin, l’università degli studi di Genova, l’università degli studi di Torino, l’università della Campania Luigi Vanvitelli, l’Institutum Romanum Finlandiae, l’università di Bologna, università la Sapienza di Roma.