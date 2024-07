I Cesaroni nuova stagione torna un attore molto amato | l' annuncio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 13 luglio 2024) L'attesa è finita: il ritorno de Iè ufficiale. A darne notizia è stato Claudio Amendola durante un festival cinematografico, alimentando l'entusiasmo dei fan della storica serie. Le riprese della settimainizieranno a novembre prossimo, ma la curiosità si concentra ora sul cast de iche darà vita ai nuovi episodi. Tra i volti confermati, oltre ad Amendola, spicca quello di Antonello Fassari, che riprenderà il ruolo di Cesare, il primogenito della famiglia romana. Intervistato da DiPiù Tv, Antonello Fassari ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno della serie: "Era da tempo che con Claudio fantasticavamo su questo ritorno. Del resto, in questi dieci anni, tutte le volte che venivo fermato da qualche ammiratore la domanda è sempre stata la stessa: quando si rivedranno I?" Fassari ha fornito ulteriori dettagli sulla produzione della settima, svelando che i lavori inizieranno già dopo l'estate con la lettura dei copioni: "Ammetto di esserecurioso di sapere quale sarà il destino dei personaggi", ha detto l', evidenziando come, dopo tanti anni, sia inevitabile che ci siano cambiamenti significativi: "Sono passati tanti anni.