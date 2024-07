E’ morto ’Ugo’ lo storico magazziniere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Dalla fine degli anni ottanta fino al fallimento della società nel 2018, quindi per trent’anni, è stato il ’re’ dello spogliatoio, l’uomo che dei calciatori sapeva tutto, ma era una ’cerniera’., responsabile del materiale sportivo, tuttofare, insommaera sempre in prima linea, umile, ironico e disponibile. Aveva la battuta pronta e un fare diretto con chiunque fosse l’interlocutore. Ieri notte all’hospice di Savignano, dopo una crudele malattia, ha cessato di vivere un altro pezzodel Cesena, Gabriele Angeli, per tutti Ugo, 71 anni, autentico padrone di Villa Silvia con una passione e semplicità contagiose. In fretta e con naturalezza diventava il confidente dei calciatori che con lui non avevano segreti, sicuri che nulla sarebbe diventato pubblico.