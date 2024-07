Donazioni oltre ogni aspettativa Trentadue progetti possono decollare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024)pronti agrazie ai bandi della Fondazione comunitaria della Provincia di Lodi: gli interventi interesseranno i settori cultura, ambiente, sociale e tutela del territorio e si concretizzeranno anche grazie alla generosità dei lodigiani che hanno aggiunto il loro contributo, 162mila euro in totale, allo stanziamento messo a disposizione dalla Fondazione di 322 mila euro. La raccolta è durata qualche settimana ed ha avuto un grande successo visto che sono stati racimolati 40 mila euro in più rispetto alla somma richiesta. Isono suddivisi così: 15 nel settore cultura, 3 in quello ambientale, dodici per quello sociale e 2 per la tutela del patrimonio. Le principali idee che hanno raggiunto l’obiettivo cone contributo della fondazione sono: “le barriere“ del Circolo San Gabriele di Casalpusterlengo rivolto ai piccoli che partecipano al Grest e al doposcuola alla Casa del Giovane, una Summer School per Lodi cioè una scuola estiva rivolta a 20 studenti del terzo anno delle medie, Progetto giovani al centro della parrocchia di Somaglia per riqualificare spazi interni, “Coach di quartiere Sport Welfare Lodigiano“ per promuovere l’attività di formazione, educazione civica, doposcuola e orientamento al mondo del lavoro, “U4grow“- corso di cooperazione internazionale ad opera del Movimento per la lotta contro la fame del mondo di Lodi, Progetto sociale “Peerdi talenti“ di Lodi Vecchio, “Dalla vetrina la città“ cioè workshop artistico per i bambini che frequentano il Grest estivo della parrocchia di San Bernardo, valorizzazione del Teatro del collegio di San Francesco, restauro dei dipinti del Santuario Fontana di Lodi.