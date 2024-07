Amici 23 Mida si è fidanzato con una nota tiktoker? Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 13 luglio 2024) Tra le coppie nate all’interno della scuola di23 c’è stata anche quella formata dal cantantee dalla ballerina Gaia De Martino, naufragata però a distanza di poche settimane dal suo inizio. Sin dall’inizio i due avevano dimostrato di avere una grande intesa e un interesse reciproco e proprio per questoaveva deciso di fare il primo passo, dichiarando alla compagna di classe i suoi sentimenti. Gaia, dal canto suo, pur ricambiando l’interesse nei confronti del cantante, era apparsa inizialmente molto titubante nel lanciarsi in questa relazione. La pazienza e la perseveranza diperò avevano permesso a Gaia di sbloccarsi e così i due avevano intrapreso una relazione che sembrava essere destinata a durare. Così però, purtroppo non è stato: con l’avvicinarsi del serale, infatti, il cantante aveva iniziato a mostrare dei dubbi circa la possibilità di continuare la relazione con la De Martino, confessandole di volersi dedicare completamente alla musica e al realizzare i suoi obiettivi professionali.