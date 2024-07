13 luglio come scegliere un buon libro sotto l’ombrellone? La lettura è sempre più social

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 122024 – Oggi con l’inizio del secondo fine settimana dil’estate entrapiù nel vivo. Vacanze estivesinonimo di riposo, di ricarica delle batterie ma anche di tanta. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia, con un forte impegno nel mercato del second hand e della cultura accessibile, che ha intervistato circa 800 lettori sulle loro abitudini e preferenze rispetto ai libri, in vista della prossima pausa estiva. Dalla survey, che ha coinvolto persone di fascia d’età compresa tra 0 e 75 anni e ha visto la partecipazione del 75,6% di donne, è risultato che quasi il 70% dei rispondenti legge più di 10 libri in un anno, il 25,9% tra 3 e 10, il 3,6% tra 1 e 3 e solo lo 0,7% neanche uno.