Urbaski torna in gruppo Castro vuole scalare le gerarchie

(Di venerdì 12 luglio 2024) E’to inKacper Urbanski. Vacanze finite per il polacco, che dopo l’avventura all’Europeo ieri ha sostenuto i primi allenamenti inagli ordini di Italiano in vista del prolungamento del contratto in scadenza al 2025 fino al 2026, come previsto da opzione dell’accordo. All’appello mancano ancora Skorupski, il cui rientro è programmato per il 18, Calafiori (per il 20, segno che il braccio di ferro con Arsenal e Basilea per la cessione ai Gunners non è ancora risolto) e Posch per il 24, a Valles, dove poi raggiungeranno i rossoblù anche gli svizzeri Aebischer, Freuler e Ndoye. Non ancora programmato il ritorno di Lucumi, che sarà impegnato nella finale di Copa America tra Colombia e Argentina nella notte tra domani e lunedì, e Miranda, impegnato alle Olimpiadi con la Spagna.