Omicidio Mollicone nessun colpevole | anche l’appello assolve i Mottola La sorella di Serena | questa non è giustizia

(Di venerdì 12 luglio 2024) La corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato l’assoluzione di Franco, della moglie Anna Maria e del figlio Marco nel processo per la morte di. La ragazza fu trovata morta in un boschetto ad Arce, centro in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001. La morte diera una ragazza di 18 anni che frequentava l’ultimo anno del liceo socio-psico-pedagogico “Vincenzo Gioberti” di Sora. La mattina di venerdì 1º giugno 2001si recò all’ospedale di Isola del Liri, a 10 km dal paese, per sottoporsi ad un esame radiografico, una ortopanoramica. Dopo la visita medica, terminata alle 9:30, acquistò quattro pezzi di pizza e quattro cornetti in una panetteria nei pressi della stazione, lasciando presumere che dovesse incontrare delle persone; gli investigatori ipotizzarono che successivamente prese l’autobus per Arce e l’ultimo avvistamento avvenne in piazza Umberto I, la piazza principale del paese.