Non è più tempo del calciomercato verso l' Arabia Saudita

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un anno fa, di questi tempi, il mondo delera invaso dai petrodollari dell’. Gli sceicchi arrivavano in Europa con valige cariche di milioni di euro, decine, centinaia e si portavano via i pezzi pregiati del nostro calcio: Cr7 fu il primo (200 min di stipendio) ma poi ecco occhi anche su grandi giocatori con davanti anni ed anni di carriera ad altissimo livello: Neymar, Brozovic, Benzema, Kanté, Mendò, Firmino, Neves solo per citarne alcuni che accettarono gli stipendi inarrivabili (ed anche un poco illogici, diciamolo) del nuovo Eldorado del calcio. Allora tutti scrivevano che quanto visto era solo l’inizio e che nel giro di un paio d’anni Riad e Jedda avrebbero accolto le gesta di tutti i campioni del calcio europeo Oggi sappiamo che non è andata così.