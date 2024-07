Napoli è svolta totale | sta accadendo in questi minuti l’annuncio ufficiale fa felice ADL

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il club ha comunicato la notizia mediante i propri account social. C’èche fa felici tifosi e addetti ai lavori. Nelle ultime settimane ilha cominciato un’importante processo di crescita, in campo e non solo con l’obiettivo di portare gli azzurri a essere ancora di più una delle principali realtà non solo italiane ma anche a livello internazionale. L’era De Laurentiis ha portato una crescita enorme da questo punto di vista, il club azzurro è uno dei più importanti sul panorama italiano e negli ultimi anni ha instaurato diverse importanti partnership. Oltre al mercato la società non si ferma e inha comunicato mediante i propri canali ufficiali la partnership con Enel, nuovo global energy partner del club.