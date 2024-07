L’arresto di Giacomo Bozzoli nella sua villa a Soiano | Sono innocente fatemi vedere mio figlio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024)era nascosto dentro al cassettone del letto matrimoniale della, sul lago di Garda, in provincia di Brescia. Al collo aveva un borsello con dentro 50 mila euro in contanti. «Vi prego,mio»,state le prime parole dette in lacrime ai carabinieri. La procura lo ha localizzatosuaall’alba di ieri. Secondo gli investigatori è tornato in Italia dalla Spagna tre o quattro giorni dopo la moglie AntoColossi e il. È arrivatonotte di mercoledì e ieri è stato catturato. Ma se questa ricostruzione è vera, come ha fatto a rientraresenza che nessuno se ne accorgesse? Oppure è lì da più tempo? Ovvero da quando è stato dichiarato ufficialmente latitante? Oggidovrà rispondere alle domande degli inquirenti e potrà fugare ogni dubbio su una latitanza strana.