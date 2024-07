La Rosa della Vendetta Mediaset ha deciso | stop alla soap pubblico infuriato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024)hail futuro de La. L’azienda ha optato per lo, ma ilnon è contento. Dopo l’inesauribile successo di Terra Amara, i dirigentihannodi puntare sulle serie televisive turche, le quali garantiscono un grande seguito. Oltre a Endless Love, Canale 5 sta mandando in onda anche Laprima seratarete ammiraglia. Le decisione disul futuroserie tv (Infinity) – cityrumors.itLa sesta puntataserie televisiva turca è prevista per venerdì 12 luglio alle ore 21:35 circa e ilcontinuerà a seguire le vicende che hanno come protagonisti i personaggi di Gulcemal Sahin e Deva Nakkasoglu. Nonostante i buoni ascolti e i telespettatori entusiastistoria, stando alle ultime indiscrezioni, pare cheabbiadi sospendere laopera.