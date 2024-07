I milanesi in gabbia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Gabbie salariali. Ovvero stipendi differenziati in base al costo della vita nelle diverse regioni d'Italia. Quella che è stata per decenni la "bestia nera" dei sindacati italiani, viva e prospera negli anni del boom economico e poi "uccisa" da Cgil, Cisl e Uil alla fine degli anni Sessanta, potrebbe oggi essere la soluzione per inre il carovita a Milano, città dove il 71% dei suoi residenti è costretto a risparmiare sulla spesa e anche curarsi è diventato un lusso. Lo lascia intendere il segretario milanese della Cisl, Eros Lanzoni, quando dice "che la prima strada da seguire contro i prezzi alle stelle è il potenziamento della contrattazione territoriale". Una rivoluzione copernicana per un sindacato che al pari delle altre due principali confederazioni aveva sempre considerato l'abolizione delle gabbie, nel 1972, un dogma di fede al pari dell'Immacolata Concezione.