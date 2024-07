Fedez ricoverato c' entra l' alcol? Parla lui e svela possibile cancellazione tour

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nella giornata di ieriha annunciato tra le sue Instagram Stories di essere statourgentemente in ospedale a seguito di un'emorragia interna avuta nella notte. Il cantante, però, non si è limitato solo a questo, sta di fatto che ha pubblicato anche dei contenuti che in molti hanno interpretato come delle velate frecciatine contro Chiara Ferragni. Il rapper, resosi conto del polverone sollevato, ha deciso anche di rimuovere alcune frasi dal suo account, ma ormai il tutto era già divenuto virale. Ad ogni modo, a distanza di circa 24 ore dal tutto, Federico ha deciso di tornare nuovamente attivo sui social per rispondere ad alcune notizie che sono trapelate in queste ore in merito alle sue condizioni di salute. In particolare, ha risposto alle voci di chi ha insinuato che il suo malore sia dovuto all'abuso die droghe.