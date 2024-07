EA FC 25 Non Avrà Una Demo Giocabile

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come ormai accade da diversi anni anche per il simulatore calcistico EA Sports FC 25 non ci sarà unaper provare il gameplay del nuovo simulatore calcistico. Infatti tutti coloro che desiderano provare in anteprima EA FC 25 dovranno sottoscrivere un abbonamento al servizio EA Play che garantisce un periodo di prova di 10 ore con accesso illimitato a tutte le modalità di gioco disponibili al lancio. Al termine del suddetto periodo avrete due possibilità per continuare a giocare al nuovo capitolo della serie targata Electronic Arts. La prima è quella di acquistare la versione standard o ultimate di EA Sports FC 25, la seconda è quella di sottoscrivere l’abbonamento al servizio EA Play Pro che vi permetterà di utilizzare il gioco per l’intera durata della sottoscrizione che può essere mensile o annuale.