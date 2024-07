È finita malissimo per Lino Temptation Island lui tutto questo non poteva aspettarselo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 12 luglio 2024) È successo qualcosa di totalmente inaspettato nel corso della terza puntata di2024 e i telespettatori nonno credere ai loro occhi nel vedere un momentaneo sodalizio così improbabile tra le fidanzate ed una tentatrice. Sfuriata di Maika contro l’assurda gelosia dinel villaggio fidanzati. Il barbiere (le segnalazioni lo dicono in realtà un rider e non è chiaro per quale motivo avrebbe mentito) è ancora fidanzato con Alessia che dal villaggio delle fidanzate continua a richiedere falò di confronto, cherimbalza. Ma si permette di fare il geloso con Maika a, le fidanzate la applaudono. Inizialmente la tentatrice in questione ha dato molto spago ache, come spesso succede nel corso del reality sulla tentazione, si è leggermente montato la testa sulla faccenda.