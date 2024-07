Cyber Citizen Shockman Zero | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 12 luglio 2024) “” rappresenta un ritorno affettuoso ai giorni d’oro del Super Famicom, anche se in un periodo dominato da console più moderne. Questo quarto capitolo della serie, una volta legata al PC Engine, sfida le aspettative con il suo nuovo approccio al genere beat ‘em up.– Gamerbrain.netIl gioco, pubblicato tardivamente nel 1997, si distingue per il suo stile diretto e senza fronzoli. Controlli, il nostro eroe potenziato cibernetico, attraverso una serie di livelli che mescolano abilmente piattaforme e combattimenti contro nemici robotici. Sebbene i livelli siano semplici nella loro struttura, con poche caratteristiche distintive, riescono comunque a intrattenere grazie a pericoli occasionali come laser e trappole ben integrate nel design.