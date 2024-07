Chiariello | Con Conte non si scherza Guardate cosa è successo a due calciatori

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Umbertoanalizza l’impatto disul Napoli: ‘L’uomo giusto per riattivare la squadra’. Focus su Di Lorenzo, Kvaratskhelia e le scelte tattiche.esaltaIl giornalista Umbertoha condiviso le sue riflessioni sull’arrivo di Antonioal Napoli durante la trasmissione “Tutti in Ritiro” su Canale 21. Le sue parole dipingono un quadro chiaro dell’impatto che il tecnico salentino sta già avendo sulla squadra azzurra.non ha dubbi sul valore diper il Napoli: “è l’uomo giusto per riattivare il Napoli, con lui non si, si fa come dice lui“. Questa affermazione sottolinea la fiducia del giornalista nelle capacità del nuovo allenatore di risollevare le sorti della squadra dopo una stagione deludente.