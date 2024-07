Carboni il Marsiglia c’è ma l’Inter si impone | una volontà precisa – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Valentinha attirato l’attenzione del, che però non raggiunge la valutazione del. Il club nerazzurro detta le sue regole di mercato con delle intenzioni precise. INTERESSE – Una delle notizie di giornata che hanno acceso i fari sulriguarda il giovane Valentinesse serrato da parte del. Da tempo si parla del centrocampista diciannovenne nerazzurro, attualmente impegnato con l’Argentina in Copa America, in ottica futuro. Fra le possibilità davanti al classe 2005 c’è anche quella, seppur remota, di restare il prossimo anno alla corte di Simone Inzaghi. Ma, intanto, continua a guardarsi intorno e a prendere in considerazione le varie pretendenti. Una di questa, appunto, proprio il, col quale emergono però delle “divergenze”.