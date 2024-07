Bianchi i giorni più bui sono alle spalle | stop ai contratti di solidarietà e rilancio con nuove assunzioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Treviglio. Ladi Treviglio è pronta a tornare a camminare da sola. O meglio, a pedalare. La prossima settimana l’azienda leader nella produzione di biciclette chiuderà infatti l’accordo con i sindacati per risolvere anticipatamente idi, attivati lo scorso novembre per far fronte all’improvvisa crisi che aveva investito il settore. Dopo la “bolla” generata dal Covid, che aveva fatto schizzare verso l’alto ordini e produzione, il forte rntamento del mercato italiano e internazionale aveva costretto anche un marchio storico comead alzare le mani e annunciare l’imminente uscita di 25 “esuberi”. Era il 20 ottobre e nel giro di un paio di settimane, dopo confronti serrati con i sindacati, si trovò una soluzione alternativa, ricorrendo agli ammortizzatori sociali: nessun taglio, ma una riduzione dell’orario di lavoro al fine di tutelare l’occupazione.