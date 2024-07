Andrea Bocelli 30 | anche Will Smith tra gli ospiti al Teatro del Silenzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lajatico (Pisa), 12 luglio 2024 – Ci sarà, Premio Oscar e vincitore di 4 Grammy Award, tra glidi “30: The Celebration”, la tre giorni di concerti-evento aldelper festeggiare i 30 anni di carriera di. L’appuntamento è per il 15, 17 e 19 luglio. Contestualmente alla conferma della presenza diè arrivatol’annuncio della pubblicazione del nuovo album Duets (Decca Records/Sugar Music), in uscita il 25 ottobre. L'album riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera di. Al suo interno, duetti con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteoe Hans Zimmer.