Un piccolo stop per Tamberi Non sono in pericolo

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - Gianmarcodovrà fare a meno della tappa di Diamond League di domani a Montecarlo ma è fondamentale il fatto, come lui ha fatto sapere, che la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 non è a rischio. 'Gimbo', portabandiera dell'Italia ai Giochi e capitano dell'atletica leggera italiana, nel corso del riscaldamento della gara di Szekesfehervar in Ungheria, ha accusato un dolore nel bicipite femorale della gamba sinistra, quella di stacco. Il saltatore in alto azzurro, campione d'Europa un mese fa allo stadio Olimpico di Roma sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato sottoposto a risonanza magnetica. A rassicurare tutti, addetti ai lavori ma anche tifosi e, perché no, avversari, è stato lo stesso Gianmarco con un lungo post su Instagram, lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato ieri per annunciare la rinuncia alla gara in Ungheria.